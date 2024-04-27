نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور حفني.. الإسماعيلي يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه الصباحي اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الاهلي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني للدريوش، لتقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، لمصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية الأخيرة، ومركز الفريق المتأخر بجدول ترتيب الدوري.

تفاصيل مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي

اشتمل مران الإسماعيلي الصباحي، على مجموعة من التدريبات البدنية والخططية، وسط حالة من الحماس الجدية بين اللاعبين، فيما حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق على تصحيح بعض الأخطاء، التي ظهرت خلال المران، والمواجهات الاخيرة، لتجنبها خلال مواجهة المارد الاحمر.

فيما اختتم المران بتقسيمة، شهدت مشاركة باسم مرسي، مهاجم الفريق، بعد عودته للتدريبات الجماعية.

وشهد المران حضور إسماعيل حفني، مدرب الفريق الأسبق، لمؤازرة اللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة.

عودة باسم مرسي لتدريبات الإسماعيلي

قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عودة باسم مرسي مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة، حيث ظهر مرسي خلال مران الفريق أمس الجمعة.

ويخضع باسم مرسي لبرنامج إعداد مكثف خلال الفترة المقبلة، لإستعادة جاهزيته البدنية والفنية، تمهيدًا للإستعانة به خلال مواجهات الفريق المقبلة.

وفي نفس السياق، تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره القناة، خلال المواجهة الودية التي جمعتهما بهدف دون رد سجله عمر الساعي صانع ألعاب الفريق، من ركلة جزاء.

وواجه الإسماعيلي نظيره القناة وديًا، الخميس الماضي، على ملعب استاد القناة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، خلال المباراة، على تجريب أكثر من خطة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل القمة المرتقبة.

ترتيب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في الدوري

ويستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الاهلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، مساء الاربعاء المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 8 مباريات.