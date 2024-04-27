أنشيلوتي يؤكد صعوبة مواجهة الريال والبايرن في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على صعوبة مواجهة الملكي القادمة أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وسوف يواجه بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية له عن مواجهة البايرن:" بايرن ميونخ فريق صعب بالتأكيد، لديه الكثير من الجودة، الآن يجب التحضير لهذه المباراة بشكل جيد جدًا، إنها مواجهة كبيرة وستكون تنافسية".

وحقق فريق ريال مدريد الانتصار مساء أمس الجمعة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد بهدف دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 84 نقطة.

