نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انطلق المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ستاد "بابا يارا"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية



وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للأبيض استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل غانا.

وأكد مدير الكرة خلال الجلسة في حديثه مع اللاعبين، على أهمية مباراة دريمز، وضرورة تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي مهما كانت الصعوبات دون النظر إلى نتيجة لقاء الذهاب.



وأضاف مدير الكرة خلال الجلسة أن الملايين من جماهير نادي الزمالك تنتظر مواجهة الغد، وعلى الجميع أن يعي جيدًا أهمية اللقاء وضرورة التأهل إلى النهائي خطوة مهمة لتحقيق اللقب.

