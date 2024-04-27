أحمد جودة - القاهرة - صعود دياموند بجولة حاسمة بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن صعود فريق دياموند بقيادة عمرو الدالي بعد فوزه على فريق الصيد بقيادة طارق حس بهدفين نظيفين سجلهما محمد الشافعي وسيد مدبولي.



- تعادل فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد مع مضيفه فريق كاسكادا بقيادة جمال حواش سلبيًا

- فوز فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى على فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق بهدف دون

- فوز فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد على فريق بشتيل بقيادة أحمد بكري بهدفين نظيفين سجلهما فليكس.



- فوز فريق صول بقيادة احمد الضظوى على مع فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده شريف حامدبخماسية مقابل ثلاثة.



- فوز فريق المعادي واليخت بقيادة أحمد الجداوي على فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق ابو النمرس بقيادة عماد قاسم علي فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر بثلاثية مقابل هدفين.



ترتيب المجموعة

1- دياموند 62نقطة

2- الإعلاميين 54 نقطة

3- المعادي واليخت 45 نقطة

4- اورانج 43 نقطة

5- بشتيل 43 نقطة

6-حلوان العام 36نقطة

7- الصيد 34 نقطة

8- منشية ناصر 32 نقطة

9- حدائق الاهرام 31 نقطة

10- ابو النمرس 32نقطة

11- كاسكادا 26 نقطة

12- اطفيح 24 نقطة

13- صول 21 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط