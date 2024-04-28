القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية والمعلقين

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان عن، القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ودريمز الغاني في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية والمعلقين.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية والمعلقين.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبو الزمالك، لمواجهة دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

معلق مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

ومن جانبها؛ أسندت مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، إلى المعلق الرياضي الشهير علي محمد علي.