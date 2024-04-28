نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن انتقال صلاح لهذا الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بالرحيل إلى صفوف الدوري السعودي في الموسم القادم، بعد اهتمام فريقي الهلال والاتحاد بضمه.

وتوترت العلاقة مؤخرا بين صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بعد الأزمة التي نشبت بين الطرفين خلال مواجهة وست هام يونايتد الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مفاوضات صلاح والهلال

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر برنامج "يا مساء الأنوار": "هناك حديث قريب في الوقت الحالي عن وجود مفاوضات قوية بين الهلال ومحمد صلاح".

وتابع:" لم يتم تحديد أي قيمة تسويقية وهو الشئ الذي قد يحسم المفاوضات بسبب قوة المبالغ المعروضة على نجم ليفربول الإنجليزي".

على جانب آخر، يعتبر قائد منتخب مصر، أحد الأهداف التي تضعها إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، على أولويات التعاقدات المنتظرة منذ الموسم الماضي الذي شهد مفاوضات بين الطرفين.