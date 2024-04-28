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أحمد جودة - القاهرة - قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بتصرف غير معتاد بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصرف غير أخلاقي من رونالدو عقب مواجهة النصر والخليج

حقق النصر فوزًا صعبًا على الخليج بهدف دون رد، مما رفع رصيده إلى 71 نقطة، ليبقى في وصافة الترتيب، بفارق 9 نقاط خلف الهلال المتصدر.

وتوجه أحد الإداريين في نادي الخليج إلى كريستيانو رونالدو مباشرة بعد انتهاء المباراة، لالتقاط صورة تذكارية معه، لكن "الدون" تجاهله تمامًا ومضى دون أن يعير الإداري أي اهتمام.

على الجانب الآخر، قدم قائد النصر قميصه لمواطنه بيدرو ريبوتشو، مدافع فريق الخليج، قبل مغادرته الملعب.