نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يظهر لأول مرة.. مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مباريات اليوم الأحد 28-4-2024 في الدوري المصري، التي تشهد مباريات قوية.

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × سموحة 7 مساء بصافرة وائل فرحان على قناة أون سبورت 1

ويحتل فريق المقاولون العرب الذي يقوده معتمد جمال لأول مرة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، فيما يحل سموحة بالمركز التاسع برصيد 25 نقطة.

المصري × الداخلية 4 عصرا بصافرة محمد الغازي على قناة أون سبورت 2

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز: 35 نقطة.

2- زد: 32 نقطة

3- المصري: 31نقطة

4- إنبي: 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري: 29 نقطة

6- فيوتشر: 25 نقطة

7- سموحة: 25 نقطة

8- الجونة:25 نقطة

9- سيراميكا كيلوباترا: 22 نقطة

10- طلائع الجيش: 21 نقطة

11- الأهلي: 21 نقطة

12- الزمالك: 21 نقطة

13- الإسماعيلي: 19 نقطة

14- بلدية المحلة: 19 نقطة

15- البنك الأهلي: 18 نقطة

16- فاركو: 12 نقطة

17- المقاولون العرب: 12 نقطة

18- الداخلية: 11 نقاط.