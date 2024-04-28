نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يظهر لأول مرة.. مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مباريات اليوم الأحد 28-4-2024 في الدوري المصري، التي تشهد مباريات قوية.
مباريات اليوم في الدوري المصري
- المقاولون العرب × سموحة 7 مساء بصافرة وائل فرحان على قناة أون سبورت 1
ويحتل فريق المقاولون العرب الذي يقوده معتمد جمال لأول مرة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، فيما يحل سموحة بالمركز التاسع برصيد 25 نقطة.
- المصري × الداخلية 4 عصرا بصافرة محمد الغازي على قناة أون سبورت 2
ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز: 35 نقطة.
2- زد: 32 نقطة
3- المصري: 31نقطة
4- إنبي: 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري: 29 نقطة
6- فيوتشر: 25 نقطة
7- سموحة: 25 نقطة
8- الجونة:25 نقطة
9- سيراميكا كيلوباترا: 22 نقطة
10- طلائع الجيش: 21 نقطة
11- الأهلي: 21 نقطة
12- الزمالك: 21 نقطة
13- الإسماعيلي: 19 نقطة
14- بلدية المحلة: 19 نقطة
15- البنك الأهلي: 18 نقطة
16- فاركو: 12 نقطة
17- المقاولون العرب: 12 نقطة
18- الداخلية: 11 نقاط.