نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الهلال.. ما الجديد في رحيل محمد صلاح للدوري السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات مصير محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد أزمته مع مديره الفني يورجن كلوب، محل اهتمام من الجماهير كافة بعد أن ربطت الصحافة الرياضية على مستوى العالم المشادة باقتراب رحيل صلاح، حيث دخل الثنائي في أزمة حقيقية أمام أعين الجماهير، على هامش مباراة الريدز ووست هام ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من البريميرلييج، لتفتح باب الغرف المغلقة في مسألة رحيل الجناح المصري عن صفوف ناديه الذي صنع معه المجد.

وطالب كلوب محمد صلاح بالتسخين مع نهاية الشوط الأول للمباراة، ليستجيب اللاعب ثم طالبه المدرب الألماني بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني مع إدراك التعادل، وتكرر الأمر مجددًا وطالب كلوب صلاح بالتسخين مرة أخرى، وخلال استعداد اللاعب للنزول إلى أرضية الملعب، حدث ما أغضب صلاح، ليستغرب المدرب من رد فعل صلاح وسأله في إيه، ليرد صلاح أنت مش شايف أنت بتعمل معايا إيه؟".".

صورة جماهيرية لصلاح بقميص الاتحاد السعودي

وفتحت هذه المشادة بابًا تدخل منه الأندية السعودية لعقل صلاح للرحيل من الدوري الإنجليزي إلى السعودي، خاصة مع اهتمام كبير من جانب ناديي الاتحاد والهلال.

ورغم مرور الوقت على المفاوضات السعودية مع صلاح، إلا أن الأخير يؤجل البت في القرار كل مرة نظرًا لشهرته ونجاحه الكبير في الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول، الذي على ما يبدو أن قصة النهاية سيكتبها أسطورة مصر قريبًا.

الصحافة الإنجليزية تسلط الضوء على مشادة صلاح وكلوب

الخلاف اشتعل بين صلاح وكلوب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" ما حدث، مؤكدة أن هذا يأتي في ظل مغادرة المدرب لقلعة «أنفيلد» في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

حسام غالي يعلق على لقطة كلوب وصلاح

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح أسطورة من اساطير ليفربول وقدم ارقام أسطورية ولا يصح ما يحدث معه ومن الذكاء التعامل مع نجم مثل صلاح بشكل أفضل مؤكدا أن الثنائي يجب أن يتداركا الأمر.

وأضاف، أنه كان في قمة تركيزه في بطولة 2010 من أجل أن يختتم مشواره بهذه البطولة وكنت سعيدا في السلام الوطني في مباراة النهائي أمام غانا لدرجة أنني كلمت نفسي معقول أنها مكتوبة لينا ثلاثة بطولات متتالية.

واختتم تصريحاته، أن هذا الجيل كان قويًا وعلى رأسهم أحمد حسن ويلعب تحت ضغط رهيب وقوي ونتاجه كان الفوز بالبطولات.