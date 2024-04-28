نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يخطط لصفقة كبرى في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة الجديدة التي يخطط لها مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويسعى نادي الاتحاد إلى التعاقد مع صفقات جديدة من أجل تعزيز صفوف الفريق للعودة من جديد إلى احتلال المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والمنافسة بقوة على بطولة دوري أبطال آسيا وباقي البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويرى مسئولو الاتحاد ضرورة التعاقد مع لاعبين جدد يكون بإمكانهم تعزيز قدرات الفريق الهجومية والدفاعية وعلى رأسهم يأتي اللاعب عبد الصمد الزلزولي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس.

وينضم نادي آخر سعودي بجانب نادي اتحاد جدة لسباق التعاقد مع الزلزولي المنضم من برشلونة إلى نادي ريال بيتيس وذلك من أجل تعزيز صفوفه.

وتألق الزلزولي خلال الفترة الأخيرة إذ يعتبر من أبرز المواهب الشابة في أوروبا خلال الفترة الماضية خاصة بعد حصوله على كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا مع منتخب المغرب.

