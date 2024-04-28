نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. طلب عاجل من الأهلي قبل النهائي الافريقي وتصرف غير أخلاقي من رونالدو وموقف مودريتش من ترك ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 28-4-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

طلب عاجل من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال افريقيا

أقدم النادي الأهلي على تقديم طلب عاجل وذلك قبل موقعة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

طلب عاجل من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال افريقيا

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي أن محمود الخطيب تواصل بصورة مباشرة مع السلطات المختصة وكافة المؤسسات الوطنية وذلك من أجل الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 25 مايو.

وفي تصريحات تلفزيونية أضاف شلبي أن إياب النهائي من المنتظر أن يحظى بحضور باقة من الشخصيات رفيعة المستوى من بينها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بجانب مسئولي الاتحاد الأفريقي بالكامل.

وأضاف أن الجماهير نجحت في تقديم مظهر مشرف وتشجيع مثالي خلال لقاء إياب الدور نصف النهائي أمام مازيمبي الكونغولي الجمعة الماضية وهي التي حسمها الاحمر بثلاثية مقابل لا شيء في طريق الوصول للنهائي.

وأنهى أن النادي الأهلي يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات المبذولة لتأمين اللقاء وخروجه بهذا المظهر المشرف"

يُذكر أن كولر سوف يحدد موعد سفر الفريق إلى تونس عقب مراجعة كافة الارتباطات مع جهازه الفني.

تصرف غير أخلاقي من رونالدو عقب مواجهة النصر ضد الخليج

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتصرف غير معتاد بعد انتهاء مباراة النصر ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصرف غير أخلاقي من رونالدو عقب مواجهة النصر والخليج

حقق النصر فوزًا صعبًا على الخليج بهدف دون رد، مما رفع رصيده إلى 71 نقطة، ليبقى في وصافة الترتيب، بفارق 9 نقاط خلف الهلال المتصدر.

وتوجه أحد الإداريين في نادي الخليج إلى كريستيانو رونالدو مباشرة بعد انتهاء المباراة، لالتقاط صورة تذكارية معه، لكن "الدون" تجاهله تمامًا ومضى دون أن يعير الإداري أي اهتمام.

على الجانب الآخر، قدم قائد النصر قميصه لمواطنه بيدرو ريبوتشو، مدافع فريق الخليج، قبل مغادرته الملعب.

الكشف وجهة مودريتش القادمة



يتصدر الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الحديث عن مستقبله في الفترة المُقبلة.

وتشير العديد من التكهنات إلى اقتراب لاعب الوسط المخضرم مودريتش من ترك صفوف القلعة البيضاء من أجل تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط اسم مودريتش بالرحيل إلى النصر والهلال والأهلي السعودي وسط وجود مفاوضات من قبلهم من أجل الظفر بخدماته للعب معهم في الفترة المُقبلى.

موقف مودريتش من مغادرة ريال مدريد

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكا مودريتش سيواصل لعبه داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني ولن يغادره.

الجدير بالذكر أن عقد لوكا مودريتش سينتهي مع ريال مدريد في نهاية شهر يونيو المقبل ويبدو أنه سيرفع راية الريال مجددًا وسيواصل المسيرة داخل جدران البرنابيو.

