رسميًا.. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان.

إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

وحسب ما أوردته شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية فأن مباراة بركان المغربي واتحاد الجزائر في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي تم إلغاؤها رسميًا.

ويأتي الإلغاء بعد انسحاب اتحاد العاصمة من مباراته اليوم أمام نهضة بركان بسبب اعتراضه على قمصان الفريق المغربي والتي تحتوي على خريطة المغرب والصحراء الغربية بالكامل.

وتكرر اليوم، سيناريو لقاء الذهاب حيث رفض لاعبو نهضة بركان المغربي، الحضور إلى أرض الملعب في الجزائر لمواجهة مضيفه اتحاد العاصمة، بسبب حجز قمصان الفريق في المطار.

وغادر فريق نهضة بركان، دون خوض مباراة الذهاب، ليتم إلغاؤها بسبب أزمة القمصان التي تلقى اعتراضًا من الجانب الجزائري بسبب وجود خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر احتساب نتيجة الذهاب بفوز الفريق المغربي.