نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مكرر ضد نهضة بركان.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية المغرب في البطولات الأفريقية (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضرب فريق الزمالك موعدًا ناريًا ضد نظيره فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، فيما صعد فريق نهضة بركان المغربي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

وستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو المقبل بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بالمغرب يوم 19 مايو.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية

تقابل الزمالك مع الأندية المغربية خلال 23 مباراة عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الأفريقية المختلفة.

حقق الفارس الأبيض الفوز في ثلاث عشرة مباراة، بينما خسر في خمس مواجهات فقط، وحسم التعادل نتيجة خمس مواجهات.

ونجح هجوم الزمالك في تسجيل 32 هدفًا بشباك الأندية المغربية في حين تلقى الفريق 18 هدفًا فقط في مرماه على مدار 23 مباراة.

ولعب الزمالك أمام 9 أندية مغربية على رأسهم الرجاء والوداد، كذلك الجيش الملكي ونهضة بركان والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والمكناسي وحسنية أغادير.

نهائي مكرر ضد نهضة بركان

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الزمالك الذي يتقابل فيها مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما سبق والتقيا الفريقين في نهائي البطولة عام 2019 وحسم الفارس الأبيض اللقب بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقين الفوز بهدف دون رد.