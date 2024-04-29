نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام دريمز الغاني، وكان لديهم رغبة المكسب وإثبات جداراتهم بالوصول لنهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض سجل ثلاثة أهداف، وأهدر أكثر من 4 أهداف آخرى.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة كبيرة، تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وبحجم الانتصارات الكبيرة".

وتابع: "التتويج بلقب الكونفدرالية سيمنح المجلس الحالي مزيد من الاستقرار في ظل وجود حالة تربص من بعض المحسوبين على النادي، ولذلك التتويج باللقب سيكون له فوائد كبيرة".

وأتم: "صعود الأهلي والزمالك لنهائي البطولتين القاريتين، والتتويج بهما، وإقامة السوبر الإفريقي بين القطبين سيكون قمة الفخر للمصريين، وأن تكون المواجهة بينهما على استاد مصر بالعاصمة الإدارية".