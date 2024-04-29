هل ندم بسبب انتقاله لبيراميدز؟.. سر جديد حول عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز أمام نظيره نادي مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي بين الطرفين.



- حقيقة عودة فتحي إلى الأهلي

وأكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة دي ام سي:" اللاعبين يجب أن تفكر في ما بعد اعتزال كرة القدم وعلاقتهم بالجماهير".

وتابع:" أحمد فتحي صنع تاريخا كبيرا ولكن النهايات معه لم تكن سعيدة".

وأشار:" حدث مشهد يظهر حقيقة ندم أحمد فتحي على ترك الأهلي، حيث تواصل مع أحد زملاءه المقربين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطلب منه جس النبض حول عودته من جديد إلى القلعة الحمراء بعد رحيله عن الأحمر".

وأختتم:" الأهلي أغلق الملف نهائيا بمجرد رحيل اللاعب ورفض فتحه من جديد".