نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم في معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-4-2024، وتعد أبرز مواجهات اليوم لقاء برشلونة ضد فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري في جميع البطولات.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-4-2024

الدوري الإسباني

برشلونة ضد فالنسيا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإيطالي

جنوي ضد كالياري – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين 29-4-2024

تذاع مباراة برشلونة ضد فالنسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ويمكنكم مشاهدة مباراة جنوي ضد كالياري على قنوات أبوظبي الرياضية، فيما يمكنكم مشاهدة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو على قنوات أون تايم سبورتس.