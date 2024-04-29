نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. أول الراحلين عن برشلونة وتطورات في مستقبل صلاح ومفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 29-4-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

أول الراحلين عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اللاعب الذي يخطط مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في التخلي عنه خلال الفترة المُقبلة.

ويحاول برشلونة القيام بطفرة في الفريق من خلال التخلي عن اللاعبين الذين لا يشكلون أي أهمية داخله والحفاظ على باقي اللاعبين الذين يمثلون أهمية كُبرى في صفوف الفريق.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية، أن برشلونة قرر التخلي عن خدمات أنسو فاتي نجم الفريق سابقًا بشكل نهائي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ولم يفكر برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في الحفاظ على خدمات فاتي المعار إلى برايتون الإنجليزي من جديد بل قرر إخراجه من حساباته نهائيًا.

وتراجع مستوى فاتي خلال الفترة الأخيرة نتيجة للإصابات المتكررة التي يعاني منها اللاعب والتي أثرت على أدائه في الملعب.

تطورات في مستقبل صلاح

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مصير الفرعون المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وتشهد الفترة الأخيرة مشاكل عديدة بين محمد صلاح ويورغن كلوب مدرب الفريق خاصة بعد آخر مشادة حدثت بين الطرفين في مباراة الريدز أمام وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

وأبدى محمد صلاح اعتراضه على تبديلات كلوب أمام وست هام خاصة بعد تبديله في الدقيقة 80 من عمر المباراة ووصول الأمر إلى تدخل داروين نونيز لفض هذه المشكلة وإبعاده عن المدرب.

وتداولت العديد من التقارير أحاديث تفيد أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تمسك محمد صلاح نجم ليفربول بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يحصل على فرصته كاملة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وقد تعاقد الزمالك مع محمد شحاتة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع باللاعب محمد شحاتة ولن يكون ضمن حساباته الفنية في الفترة المقبلة.

وتابع: محمد شحاتة لاعب جيد وله مستقبل كبير داخل نادي الزمالك واتمني أن يحصل على الفرصة كاملة.

