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أحمد جودة - القاهرة - اسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مهمة تحكيم مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

نبأ صادم في باريس قبل مواجهة دورتموند

وقد سبق لتايلور أن أدار سبع مباريات للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا، فاز باريس سان جيرمان في خمس منها، فيما تعادل مرة واحدة وخسر أخرى.

كانت الخسارة الوحيدة لباريس سان جيرمان تحت إدارة تايلور ضد برشلونة في هذه النسخة، حيث فاز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2 على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع النهائي.

أشهر تايلور البطاقة الصفراء 43 مرة خلال إدارته لمباريات باريس سان جيرمان، منها 19 إنذارًا للاعبي الفريق الفرنسي.

سيحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بوروسيا دورتموند في مباراة الذهاب، وسيتجدد اللقاء بينهما في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.