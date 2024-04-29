تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق ومتابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان لمتابعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال والتي ستجمع بينهم، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين على أرضية ملعب فريق بايرن ميونيخ أليانز آرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.

على أن تقام مباراة إياب دور نصف النهائي على أرضية ملعب البرنابيو بمدينة مدريد يوم 8 مايو المقبل.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ بدوري الأبطال

استطاع الملكي ريال مدريد الفوز على نظيره بايرن ميونيخ من قبل في 12 مباراة من أصل 26 مباراة جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن البڤاري بايرن ميونيخ من تحقيق الفوز في 11 مباراة فقط، وكان التعادل حاضرًا بينهم في 3 مواجهات.

سجل الملكي في مرمى بايرن ميونيخ 41 هدفًا خلال 26 مباراة جمعة بينهم، بينما سجل فريق بايرن ميونيخ 39 هدفا.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد لم يخسر في آخر 10 مباريات في دوري ابطال اوروبا حيث انتصر في 7 وتعادل في 3 مناسبات.

لذلك تعتبر تلك المباراة بالنسبة للفريقين هي الأكثر أهمية، من أجل فرض السيطرة والإقتراب بخطوة نحو حصد اللقب.