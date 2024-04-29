موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الملك السعودي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الهلال والاتحاد و القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الملك السعودي 2024

موعد مباراة الهلال والاتحاد التي ينتظرها الكثيرون من عشاق المستديرة، كما يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة، يترقب الجميع مبارة فريق الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024، والتي تقام خلال الساعات القلية القادمة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، ومن خلال الأسطر التالية نذكر لكم موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة للمباراة، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد



ينتظر عشاق المستديرة موعد مباراة النصف النهائي لكأس الملك السعودي بين فريق الاتحاد والهلال السعودي، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

تردد القنوات الناقلة للهلال والاتحاد السعودي



تنقل مباراة الهلال والاتحاد السعودي قنوات ssc حيث يمكنك متابع المباراة على قناة ssc1، والتي تتوفر على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل، ويتاح متابعة القناة بصورة مجانية عند ضبط القنوات على جودة SD، بينما في حالة ضبط الاشتراك على جودة HD يجب عليك الاشتراك، ضبط القناة على الأقمار الصناعية من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC1 على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC1 على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 12380.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

إذا أردت متابعة مباراة الهلال والاتحاد السعودي في النصف النهائي بصورة عالية الجودة HD، يلزمك الاشتراك في خدمة شاهد VIP، لتتمكن من متابعة القناة.