تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

يلتقى الفريق الملكي مع نظيره البافاري، مساء، غدًا الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2024 على ملعب "آليانز آرينا" ضمن منافسات ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفلطسين والدوحة أيضًا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد غير شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

