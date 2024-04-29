أوزبكستان تحجز بطاقة العبور إلى باريس بالتأهل لنهائي كأس آسيا دون 23 عاما

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب أوزبكستان من حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس آسيا دون 23 عاما المقامة حاليا في الدوحة بعدما تغلب على منتخب إنجونيسيا بهدفين دون رد في مباراة الدور نصف النهائي الأولى والتي أقيمت بين المنتخبين على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الرياضي.

أوزبكستان تحجز بطاقة العبور إلى باريس

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن منتخب أوزبكستان حاول جاهدا في الشوط الثاني من أجل الوصول لشباك المنتخب الإندونيسي العنيد وهو ماتحقق عند الدقيقة 68 وسجل بعدما تمكن قائد منتخب أوزبكستان حسين نورشاييف 68 من إدراك التقدم لمنتخب بلاده قبل أن يضيف براتما أرهان لاعب المنتخب الإندونيسي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 86 لينتهي الشوط الثاني واللقاء بفوز منتخب أوزبكستان بثنائية دون رد.

فوز منتخب أوزبكستان دفع به للمباراة النهائية في إنتظار الفائز من مواجهة اليابان والعراق التي تقام حاليا بالإضافة لتأهله بشكل مباشر لأوليمبياد باريس 2024 حيث تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024 بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع ملحق التأهل.

