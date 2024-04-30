نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس على رادار بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.



ولفتت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن رابيو البالغ من العمر 29 عامًا يمتلك عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى يونيو عام 2024.



وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب موقف رابيو مع يوفنتوس وأن فيرونيك والدة ووكيلة أعمال رابيو اجتمعت مع كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس يوم السبت الماضي من أجل مواصلة المفاوضات بشأن مستقبل رابيو.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس لم يقدم عرضًا ملموسًا لرابيو وأن إدارة السيدة العجوز تتوقع أن يتخذ النجم الفرنسي الخطوة الأولى في المحادثات.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لا يريد دفع 7.5 مليون يورو وهو راتب النجم الفرنسي السنوي وأن رابيو لا يريد تجديد عقده لفترة قصيرة.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رابيو شارك في 31 مباراة مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.