نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك بارين ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره ريال مدريد وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري الأبطال.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل بهدف في الدقيقة 24 ليضع فريقه في المقدمة.

ويأمل ريال مدريد في حسم الأمور سريعا من أجل التأهل للنهائي.

تشكيل ريال مدريد أمام بايرين

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجر- وفيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- توني كروس.

في الهجوم: رودريجو- فينيسيوس جونيور- وجود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرين ميونخ

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

