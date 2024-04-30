تشكيل باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

يلتقى بوروسيا دورتموند مع ضيفه الفريق الباريسي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وتنطق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفع: حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينها، وارن ايمري، فابيان رويز

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، باركولا

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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