نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح لاعب آرسنال عن تجربته في المباراة الأخيرة ضد ليفربول، وأداء محمد صلاح نجم الريدز خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بالدوري الإنجليزي.

أعرب ديكلان رايس في حواره مع "ذا أتلتيك" عن إعجابه بأسلوب لعب ليفربول، واصفًا إياه بالفوضوي ومؤكدًا على استمرارية ترسل الكرات الطويلة من طرف أرنولد. وأضاف أنه استمتع بالمباراة رغم الضغط الكبير.

وأوضح: "كانت لحظات متوترة عندما أحرز صلاح الهدف واصطدمت الكرة بالقائم، كنت أتراجع للدفاع، وكان ساليبا يغطي الجانب الأيمن بسرعة. كنت أتوقع أن صلاح سيحاول المرور بالكرة بمفرده".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كنت أنتظر مواجهة صلاح وجهًا لوجه، وعندما رأيته مرة أخرى، توقفت للحظة. لو تحركت مبكرًا، كنت سأمنع الهجمة بنسبة كبيرة. ولكن الأهم هو التأخر قليلًا والتراجع بحذر".

وفيما يتعلق بترتيب ليفربول في الدوري، يحتل الريدز المركز الثالث برصيد 75 نقطة، حيث فاز في 22 مباراة، تعادل في تسع، وخسر أربع مباريات.