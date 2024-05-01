نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات قوية من أنشيلوتي عن التعادل مع بايرن ميونخ وليلة البرنابيو المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن التعادل المثير أمام بايرن ميونخ بـ2-2، على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق البافاري، مساء الثلاثاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي عن التعادل مع بايرن ميونخ: نتيجة تمنحنا الثقة في العودة

قال أنشيلوتي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “جود بيلينجهام لم يكن في أفضل مستوى الليلة، ولكن نفس الشيء بالنسبة للفريق بأكمله. لقد أصيب بتشنجات بعد 60 دقيقة لذلك اضطررت إلى استبداله”.

وتابع: “بايرن ميونخ قدموا افضل أداء لديهم، أما نحن فلم نظهر بأفضل مستوياتنا، أعتقد أننا دافعنا بقوة قليلة في الشوط الأول”.

أنشيلوتي: منحنا بايرن ميونخ الفرصة للسيطرة

أكمل: “لقد منحناهم الكثير من الفرص للسيطرة، وفي الشوط الثاني، عندما تقدموا بدأنا في ممارسة المزيد من الضغط، وبدا الأمر وكأننا مرتاحون، لكن القوة كانت غائبة. لقد خسرنا العديد من المبارزات. أنهينا المباراة بشكل جيد. التعادل متكافئ”.

وبسؤاله عن سبب تبديل توني كروس، قال: “فقط من أجل المزيد من الطاقة، لعب كروس مباراة جيدة جدًا، وكان هناك شيء يجب أن يتغير، لدي أدوات على مقاعد البدلاء”.

كما أشاد أنشيلوتي، بما قدمه كروس أمام بايرن ميونخ قائلًا: “لا توجد كلمات له. إنه لاعب كبير. إنه مهم بالنسبة لنا، التوقيت في التمرير، وتمريرته ليست للجميع، على الاطلاق، وكانت حركة فينيسيوس كانت ذكية وممتازة”.

وأضاف: "لقد احتجنا جهدًا كبيرًا لتحقيق التعادل في المباراة. لقد أظهر بايرن أفضل نسخة له، ونحن أظهرنا نسخة جزئية فقط. كان ذلك عندما استقبلنا الهدفين، لا شيء مميز، إنها نتيجة جيدة تمنحنا الثقة في العودة. المواجهة مفتوحة تمامًا، لأن بايرن أظهر جودة كبيرة من خلال لاعبيه".

وعن مركز فينيسيوس الجديد، أوضح: "يمكنه اللعب هناك، لأنه تعلم التحرك بشكل جيد دون الكرة. يجب أن يكون لديك وسيلة للحصول على تمريرة كهذه، لكنه تعلم تلك الحركة ويطبقها ببرودة".

وحول موقعة الإياب، أشار: “وصلنا إلى هذه المرحلة من الموسم ولدينا فرصة اللعب في النهائي، ونحن نعلم أن الأمر سيكون معقدًا للغاية. لقد كانا منافسين عظيمين والنتيجة متساوية، المشجعون سيساعدوننا بلا أدنى شك”.

تعادل مثير بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في موقعة “أليانز أرينا”

خرج ريال مدريد، بتعادل مثير مع بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما، حيث تقدم فينيسيوس جونيور للملكي بهدف في الدقيقة “24”، وأعاد ليروي ساني المباراة لنقطة التعادل بالدقيقة “53”، أي قبل 4 دقائق من تسجيل هاري كين الهدف الثاني للبافاري.

وتمكن فينيسيوس جونيور، من تسجيل هدف ريال مدريد الثاني بالدقيقة “83” من علامة الجزاء، ليخرج الفريقان متعادلان من موقعة “أليانز أرينا”، ويتأجل الحسم إلى لقائهما المرتقب في “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل.