نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد مثير من أنشيلوتي عن إمكانية مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على إمكانية مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024.

وخرج ريال مدريد، بتعادل مثير مع بايرن ميونخ بـ(2-2)، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق الألماني.

أنشيلوتي عن نهائي ريال مدريد وباريس: أنا موافق.. قم بتسجيلي الآن

سُئل أنشيلوتي، عقب نهاية المباراة، عن إمكانية مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليرد ضاحكًا: “نعم أنا موافق على ذلك، قم بتسجيلي الآن، ولكن لا يزال لدينا 90 دقيقة سنلعبها أمام بايرن ميونخ”.

وعن العودة أمام بايرن ميونخ، قال: “وصلنا إلى هذه المرحلة من الموسم ولدينا فرصة اللعب في النهائي”.

وتابع: "نحن نعلم أن الأمر سيكون معقدًا للغاية. لقد كانا منافسين عظيمين والنتيجة متساوية. المشجعون سيساعدوننا بلا أدنى شك".

ويلعب الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ، نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد الطرف المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.