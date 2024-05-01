نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات توخيل بعد تعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عن تعادله مع ريال مدريد 2-2، مساء الثلاثاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق البافاري.

توخيل: فرصة التأهل للنهائي 50 - 50

قال توخيل في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “بدأنا بشكل جيد جدًا وكان بإمكاننا التقدم في الدقيقة الأولى. ثم لم نلتزم بخطتنا، لا أعرف حتى لماذا، استقبلنا الهدف وأصبحت الأمور صعبة”.

وتابع: “لقد تحسنت الأمور في الشوط الثاني. أظهرنا المزيد من الرغبة وتقدمنا 2-1 وكان لدينا الكثير من الفرص، كان علينا تسجيل الهدف الثالث. إنه شعور غريب. لقد سجلوا هدفين من فرصتين”.

وأضاف: "كل شيء ممكن في الإياب، وفرصة التأهل 50-50، أنا متأكد. نريد الذهاب إلى مدريد والفوز والذهاب إلى ويمبلي".

وعن عدم تسجيل سيرجي جنابري في لقاء الذهاب، قال: "توقعت أن يسجل ولكن هذا الشوط الأول فقط. لدينا شوط ثاني في البرنابيو وسيسجل".