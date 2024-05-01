نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم مفاجئ.. الزمالك يراقب موقف لاعب الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن ترقب مسئولو نادى الزمالك موقف أحمد حجازي مدافع إتحاد جدة لضمه الموسم المقبل.

وينتهي عقد أحمد حجازي مع فريق اتحاد جدة السعودي، خلال يونيو 2026، اي يتبقى له موسمين مع الفريق السعودي.

تصريحات محمد الليثي



وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: ينتظر مسئولو الزمالك موقف حجازي مع إتحاد جدة وضمه حال رحيله بنهاية الموسم.

وأشار محمد الليثى، أن هناك محاولات من قبل مسئولو الزمالك لإنهاء أزمة القيد عقب توقفها مرة آخرى بجدولة مستحقات المغربى خالد بوطيب.

