نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

وعلى دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.

وتقام المباراة التي ستجمع بين الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.