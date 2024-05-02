حمد إبراهيم: إيهاب جلال أخبر اللاعبين "اللي خايف ميجيش"

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أحمد جودة - القاهرة -

عبر حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن حزنه عقب الخسارة من الأهلي في الجولة 20 من بطولة دوري نايل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قناة المحور: "هناك قلق من اللاعبين في بعض الموافق داخل الملعب بسبب الظروف التي يمر بها الدراويش".

وتابع: "من المفترض أننا سنواجه الأهلي لتحقيق الفوز وإيهاب جلال أخبر اللاعبين أن "اللي خايف ميجيش معانا".

وأكمل: "مصطفى شوبير هو نجم المباراة، وهذا يدل ذلك على تقديم الدراويش لأداء جيد، ولكن الأداء الجيد يكون مقابله نتيجة سيئة للأسف".

وذكر: "الفوز يمنح الثقة للاعبين، وحاولنا في مباراة اليوم ولكننا لم نفز، وكان هناك فرص سهلة مهدرة".

وأدرف: "اللاعبين يقدمون جهد كبير وأوجه لهم الشكر، وينقصنا التوفيق، وكان هناك هدفين محققين لـ عبد الرحمن مجدي من انفراد صحيح".

وأكمل: "وهدف بيرسي تاو أحبط اللاعبين منذ البداية، وسيكون هناك عقاب لـ نصر بعد تعرضه للطرد، فهو لاعب متميز ويحتاج لاكتساب الخبرة".

وأتم: "الغندور قدم مباراة جيدة، ولا يوجد أي أخطاء تحكيمة لها تأثير على نتيجة المباراة".