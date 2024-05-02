نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بروسيا دورتموند الألماني، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

حيث بدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، بمحاولات على المرمى من جانب لاعبي الفريق الألماني، لفرض السيطرة على المباراة.

وسجل النجم الدولي نيكلاس فولكروج، مهاجم فريق بروسيا دورتموند، الهدف الأول لصالح الفريق الألماني، عند الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق باريس سان جيرمان، السيطرة على الكرة، وخلق هجمات خطيرة، لتسجيل هدف التعادل.

وعند الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، سدد كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم

وبعدها بدقيقة واحدة فقط، سدد أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، تسديدة رائعة ولكنها أيضا ارتطمت بالقائم.