نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد جدة يعلن عودة بنزيما إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن عودة الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

بنزيما يتلقى العلاج في ريال مدريد

يأتي ذلك من أجل أن يتلقى بنزيما العلاج في عيادات نادي ريال مدريد، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في عضلة الساق.

وغاب الدولي الفرنسي عن صفوف الاتحاد السعودي خلال الموسم الحالي في 18 مباراة، لأسباب مختلفة منها الإصابة أو الاختلاف مع المدرب.

وقال نادي اتحاد جدة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أنه تواصل مع نظيره ريال مدريد، للحديث حول إصابة كريم بنزيما.

وأضاف: “تم الاتفاق على إجراء اللاعب لمزيد من الفحوصات في عيادة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية لدى الطبيب الذي أشرف طبيًا عليه خلال السنوات الماضية”.

وأشار البيان إلى أن بنزيما قد غادر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل تلقي العلاج، على أن يعود إلى السعودية الأسبوع المقبل.