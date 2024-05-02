نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يطلب البقاء حتى الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة حول مستقبل أحد لاعبي فريق برشلونة الأول لكرة القدم، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

ليفاندوفسكي يريد الاستمرار مع برشلونة

ارتبط اسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالرحيل عن قلعة الكامب نو خلال الفترة المُقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد طلب ليفاندوفسكي من إدارة الفريق البقاء داخل البلوجرانا خلال الموسم الجديد ووعدهم بأنه سيقدم المطلوب منه دون أي تقصير.

وشددت التقارير على أن نادي برشلونة أبدى ترحيبه ببقاء ليفاندوفسكي لموسم جديد والذي سيكون موسمه الأخير رغم معاناته من راتبه الذي يكلفه الكثير.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ35 عامًا قد سجل مع برشلونة 29 هدفًا وصنع 11 هدف آخر لهذا الموسم 2023-2024.