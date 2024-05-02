موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه جورجي جيسوس موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي نادي النصر بقيادة لويس كاسترو في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، كما وصل النصر بعد الفوز أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الحرمين الشريفين

ستقام مباراة الهلال بقيادة سالم الدوسري ضد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو يوم الجمعة الموافق الواحد والثلاثين من شهر مايو الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر يوم الجمعة 31-5-2024، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.