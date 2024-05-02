نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطلوب في السعودية.. برشلونة يشترط 70 مليون يورو مقابل بيع نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، سعر نجم الفريق النهائي استعدادًا لرحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.

رافينيا مطلوب من أندية أوروبية وعربية

يحظى النجم رافينيا باهتمام العديد من الأندية العربية والأوروبية خلال الفترة الأخيرة ويسعون إلى التعاقد معه من أجل تدعيم صفوفهم.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، فإن برشلونة قرر عدم النظر إلى أي عرض يقدم لرافينيا ويكون أقل من 70 مليون يورو.

وقد أبدت عدة أندية سعودية اهتمامها بالحصول على خدمات رافينيا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ولكن برشلونة قطع الطريق على جميع الأندية التي ستفكر في ضمه بأقل من 70 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لملاقاة نادي جيرونا مساء السبت المقبل وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.