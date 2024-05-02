نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الهلال السوداني يقتحم حسابات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، على رصد بعض اللاعبين لمراقبتهم ووضعهم تحت الملاحظة، لعرضهم على المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب كولر من إدارة الأهلي تدعيم العديد من المراكز داخل تشكيل القلعة الحمراء، أبرزها خد الدفاع والهجوم والظهير الأيسر.

الأهلي يراقب خالد دياو

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "إدارة الأهلي مهتمه بتدعيم الجبهة اليسرى في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل وجود مفاوضات تجديد عقد علي معلول".

وتابع: "إدارة الاسكاوتينج داخل النادي الأهلي رشحت التعاقد مع خالد دياو الظهير الأيسر لنادي الهلال السوداني ومنتخب موريتانيا، لتدعيم الجبهة اليسرى".

وواصل: "لا أعلم أين دور دور كريم الدبيس مع الأهلي، خاصة وأن اللاعب ظهر بمستوى فني رائع خلال المشاركة في بعض المباريات هذا الموسم، وشكري صادف سوء حظ كبير بعد إصابته بالرباط الصليبي بعد الاتفاق حول عودته للأهلي".