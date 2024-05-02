نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يصدم نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير نادي الزمالك في الأيام القادمة موعد النهائي المنتظر بين الفارس الأبيض ونظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الأبيض عقب فوزه أمام نادي دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، بينما صعد نهضة بركان على حساب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب أزمة القمصان.

غياب نجم نهضة بركان أمام الزمالك

وأكد الصحفي المغربي حمدي عبد العظيم، في حديثه مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر برنامج اللعيب: "نهضة بركان يخوض مواجهة مصيرية غدا أمام الجيش الملكي في ربع نهائي كأس العرش".

وتابع:" الجميع يتحدث عن موقف عمر العرجون من المشاركة مع نهضة بركان أمام نادي الزمالك، ما توصلنا إليه بشكل مؤكد أن اللاعب لن يستطيع المشاركة في المباراة".

واختتم: "رسميًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغ نادي نهضة بركان بعدم مشاركة نجم الفريق في مباراتي الذهاب والإياب في المباراة النهائية بسبب البطاقة الحمراء".