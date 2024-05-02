نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية عن بعض المواهب التي لفتت الأنظار بشدة، لتدعيم بعض المراكز داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة في خط الوسط والهجوم.

ولفت عبد العزيز عيسى، نجم فريق دريمز الغاني أنظار مسؤولو الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد خوض مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت تألق اللاعب.

الزمالك يفاوض عبد العزيز عيسى

وأكد عبد الرحيم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر: "كنت أقول دائمًا أن اللعب مع الفرق المصرية ستكون مختلفة جدا والزمالك فرق كبير وله تاريخ عريق ولعبنا بكل إمكانيتنا".

وتابع: "المباراة في غانا كانت مختلفة وتلقينا هدفين في بداية المباراة اربكنا والزمالك لعب بشكل قوي وفاز بالمباراة، ولسنا محبطين ويمكننا العودة من جديد وكنت راضيا عن أداء فريقي".

وواصل: "شخص تحدث مع مجلس الإدارة عن توقيع عبد العزيز عيسى مع الزمالك، وأكيد لدينا سعادة في إرسال أي لاعب إلى الكرة المصرية".