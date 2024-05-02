نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن تعاقد ريال مدريد مع ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطور جديد بشأن تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي.

وتم ربط إسم ألفونسو ديفيز كثيرا بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2024.

وذكر جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي للنادي البافاري أن الحديث بشأن صفقة ديفيز مع مسؤولي ريال مدريد في المباراة الماضية بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا هي مجرد شائعات.

ويسعى مسؤولي نادي ريال مدريد للتعاقد بقوة مع النجم ألفونسو ديفيز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقا للعديد من التقارير.

ويحتمل أن يقوم مسؤولي المرينجي بتأجيل التعاقد مع ديفيز حتى صيف عام 2025 بعد إنتهاء عقده مع نادي بايرن ميونيخ.