نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستسضيف بوركينا فاسو ٧ يونيو وتواجه غينيا ١٠ يونيو في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى إتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم- بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات.