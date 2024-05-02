نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يستدعي الدح لمعسكر الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عبد الرحمن الدح لاعب وسط الفريق، للانضمام إلى قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره فاركو، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصر السبت المقبل الموافق 4 مايو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي انضمام الدح، لتعويض غياب محمد نصر عن قائمة الإسماعيلي، بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال مواجهة الأهلي الأخيرة، أمس الأربعاء، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وانضم عبد الرحمن الدح إلى صفوف الإسماعيلي الموسم الماضي، قادما من نادي طنطا، يناير الماضي، بتوصية من إيهاب جلال المدير الفني للدراويش.

الإسماعيلي يوقع عقوبة مالية على محمد نصر بعد الطرد أمام الأهلي

وفي نفس السياق، قرر مجلس إدارة الإسماعيلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على مدافع الفريق محمد نصر، بعد طرده المباشر خلال مواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن يفتقد الإسماعيلي جهود محمد نصر، خلال مواجهتي الفريق المقبلتين في الدوري الممتاز، أمام فاركو والداخلية.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 9 مباريات، سجل مهاجمو الدراويش 19 هدف، فيما استقبلت شباكه 24 هدف.

وعبر حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن حزنه عقب الخسارة من الأهلي في الجولة 20 من بطولة دوري نايل.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قناة المحور: "هناك قلق من اللاعبين في بعض الموافق داخل الملعب بسبب الظروف التي يمر بها الدراويش".

وتابع: "من المفترض أننا سنواجه الأهلي لتحقيق الفوز وإيهاب جلال أخبر اللاعبين أن "اللي خايف ميجيش معانا".

وأكمل: "مصطفى شوبير هو نجم المباراة، وهذا يدل ذلك على تقديم الدراويش لأداء جيد، ولكن الأداء الجيد يكون مقابله نتيجة سيئة للأسف".

واختتم: "الفوز يمنح الثقة للاعبين، وحاولنا في مباراة اليوم ولكننا لم نفز، وكان هناك فرص سهلة مهدرة".