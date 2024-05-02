نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يُنهي إجراءات تعاقده مع بديل كاسيميرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إجراءات تعاقده مع بديل النجم البرازيلي كاسيميرو والذي سيرحل بنسبة كبيرة في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كثف مفاوضاته في الساعات القليلة الماضية من أجل التعاقد مع النجم أدريان رابيو في الميركاتو الصيفي.

ويرى مسؤولي نادي مانشستر يونايتد أن النجم أدريان رابيو البديل المناسب لتعويض رحيل النجم البرازيلي كاسيميرو المتوقع في نهاية الموسم.

ويأمل مسئولو الشياطين الحمر أن يتم استغلال فرصة عدم تجديد نادي يوفنتوس لعقد النجم الفرنسي أدريان رابيو حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وساهم النجم الفرنسي أدريان رابيو في 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الحالي.