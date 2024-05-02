الرياضة

أبطال هليوبوليس لكرة السرعة يسطعون في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تألق لاعبو فريق كرة السرعة بالنادي في بطولة الجمهورية للكبار والتي أقيمت علي مدار 6 أيام في الاسماعيلية والقاهرة واستطاعوا تحقيق 40 ميدالية متنوعة. جاءت الميداليات كالأتي: 15 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.

أبطال هليوبوليس لكرة السرعة يسطعون في بطولة الجمهورية

تفصيل الميداليات:

اللعب السولو:
ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: هنا يحيي صفوت
ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء عادل امام
ذهبية عمومي رجال: محمد ابراهيم ناجي
فضية مرحلة 17 سنة بنين: علي محمد شبانة
برونزية مرحلة 17 سنة بنين: محمد يحيي زويل
برونزية مرحلة 19 سنة بنات: سما رامي أحمد

اللعب الفردي:
ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: جني وائل عامر
ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء عادل امام
ذهبية مرحلة عمومي سيدات: سلمي محمد عبدالله
فضية مرحلة 19 سنة بنات: سما رامي أحمد
فضية عمومي سيدات: رؤي محمود الهلالي
برونزية مرحلة 17 سنة بنين: يوسف رامي أحمد
برونزية مرحلة 17 سنة بنات: لي لي محمد أمين
برونزية مرحلة 19 سنة بنات: هنا يحيي صفوت
برونزية مرحلة 19 سنة بنين: ياسين أحمد صلاح
برونزية مرحلة عمومي سيدات: فاطمة يحيي أحمد

اللعب الزوجي:
ذهبية مرحلة 17 سنة بنين: يوسف رامي وعلي شبانة
ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: هنا صفوت وسما رامي
ذهبية مرحلة 19 سنة مختلط: محمد زويل وسما رامي
ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء امام وياسين صلاح
ذهبية مرحلة 21 سنة مختلط: علاء امام وجني عامر
فضية مرحلة 21 سنة بنات: ميار عبدالله وجني عامر
فضية عمومي سيدات: رؤي الهلالي وسلمي عبدالله
برونزية مرحلة 17 سنة مختلط: يوسف رامي ولي لي أمين
برونزية 19 سنة مختلط: يوسف وائل وهنا صفوت
برونزية عمومي رجال: عمر امام ويوسف نصر


سولو الفرق:
فضية السيدات: هنا صفوت - سما رامي - فاطمة يحيي - لي لي أمين
فضية الرجال: عمر امام - علاء امام - علي شبانة - يوسف رامي
ذهبية المختلط: هنا صفوت - عمر امام - لي لي أمين - علاء امام


التتابع:
ذهبية مرحلة 19 سنة بنين: ياسين صلاح - يوسف رامي - علي حسن - عبدالمنعم الجوهري
ذهبية مرحلة 19 سنة مختلط: ياسين صلاح - يوسف رامي - هنا صفوت - سما رامي
ذهبية عمومي رجال: عمر امام - محمد ناجي - يوسف نصر - عادل شفيق
فضية مرحلة 17 سنة بنات: لي لي أمين - مريم عمر - مريم ماجد - ليلة شكري
فضية مرحلة 19 سنة بنات: هنا صفوت - سما رامي - ملك نصر - جني عامر
فضية مرحلة 21 سنة بنين: علاء امام - مصطفي أشرف - علي شبانة - لؤي القرشي
فضية عمومي مختلط: محمد ناجي - عمر امام - سلمي عبدالله - فاطمة يحيي
برونزية مرحلة 17 سنة بنين: عمر السيد - عمر الكيلاني - محمد زويل - يوسف وائل
برونزية مرحلة 17 سنة مختلط: لي لي أمين - محمد زويل - يوسف وائل -مريم عمر
برونزية مرحلة 21 سنة مختلط: علاء امام - زينة شريف - علي شبانة - ميار عبدالله
برونزية مرحلة عمومي سيدات: رؤي الهلالي - سلمي عبدالله - فاطمة يحيي- مرام شفيق

واستطاع اللاعب علاء عادل امام الحصول علي كأس أفضل لاعب في البطولة بعد تحقيق 44 نقطة ليفوز بالكأس بجدارة وبفارق أكثر من 10 نقاط عمن يليه.

و بذلك يحقق الفريق اجمالي 324 نقطة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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