نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال هليوبوليس لكرة السرعة يسطعون في بطولة الجمهورية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تألق لاعبو فريق كرة السرعة بالنادي في بطولة الجمهورية للكبار والتي أقيمت علي مدار 6 أيام في الاسماعيلية والقاهرة واستطاعوا تحقيق 40 ميدالية متنوعة. جاءت الميداليات كالأتي: 15 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.
أبطال هليوبوليس لكرة السرعة يسطعون في بطولة الجمهورية
تفصيل الميداليات:
اللعب السولو:
ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: هنا يحيي صفوت
ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء عادل امام
ذهبية عمومي رجال: محمد ابراهيم ناجي
فضية مرحلة 17 سنة بنين: علي محمد شبانة
برونزية مرحلة 17 سنة بنين: محمد يحيي زويل
برونزية مرحلة 19 سنة بنات: سما رامي أحمد
اللعب الفردي:
ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: جني وائل عامر
ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء عادل امام
ذهبية مرحلة عمومي سيدات: سلمي محمد عبدالله
فضية مرحلة 19 سنة بنات: سما رامي أحمد
فضية عمومي سيدات: رؤي محمود الهلالي
برونزية مرحلة 17 سنة بنين: يوسف رامي أحمد
برونزية مرحلة 17 سنة بنات: لي لي محمد أمين
برونزية مرحلة 19 سنة بنات: هنا يحيي صفوت
برونزية مرحلة 19 سنة بنين: ياسين أحمد صلاح
برونزية مرحلة عمومي سيدات: فاطمة يحيي أحمد
اللعب الزوجي:
ذهبية مرحلة 17 سنة بنين: يوسف رامي وعلي شبانة
ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: هنا صفوت وسما رامي
ذهبية مرحلة 19 سنة مختلط: محمد زويل وسما رامي
ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء امام وياسين صلاح
ذهبية مرحلة 21 سنة مختلط: علاء امام وجني عامر
فضية مرحلة 21 سنة بنات: ميار عبدالله وجني عامر
فضية عمومي سيدات: رؤي الهلالي وسلمي عبدالله
برونزية مرحلة 17 سنة مختلط: يوسف رامي ولي لي أمين
برونزية 19 سنة مختلط: يوسف وائل وهنا صفوت
برونزية عمومي رجال: عمر امام ويوسف نصر
سولو الفرق:
فضية السيدات: هنا صفوت - سما رامي - فاطمة يحيي - لي لي أمين
فضية الرجال: عمر امام - علاء امام - علي شبانة - يوسف رامي
ذهبية المختلط: هنا صفوت - عمر امام - لي لي أمين - علاء امام
التتابع:
ذهبية مرحلة 19 سنة بنين: ياسين صلاح - يوسف رامي - علي حسن - عبدالمنعم الجوهري
ذهبية مرحلة 19 سنة مختلط: ياسين صلاح - يوسف رامي - هنا صفوت - سما رامي
ذهبية عمومي رجال: عمر امام - محمد ناجي - يوسف نصر - عادل شفيق
فضية مرحلة 17 سنة بنات: لي لي أمين - مريم عمر - مريم ماجد - ليلة شكري
فضية مرحلة 19 سنة بنات: هنا صفوت - سما رامي - ملك نصر - جني عامر
فضية مرحلة 21 سنة بنين: علاء امام - مصطفي أشرف - علي شبانة - لؤي القرشي
فضية عمومي مختلط: محمد ناجي - عمر امام - سلمي عبدالله - فاطمة يحيي
برونزية مرحلة 17 سنة بنين: عمر السيد - عمر الكيلاني - محمد زويل - يوسف وائل
برونزية مرحلة 17 سنة مختلط: لي لي أمين - محمد زويل - يوسف وائل -مريم عمر
برونزية مرحلة 21 سنة مختلط: علاء امام - زينة شريف - علي شبانة - ميار عبدالله
برونزية مرحلة عمومي سيدات: رؤي الهلالي - سلمي عبدالله - فاطمة يحيي- مرام شفيق
واستطاع اللاعب علاء عادل امام الحصول علي كأس أفضل لاعب في البطولة بعد تحقيق 44 نقطة ليفوز بالكأس بجدارة وبفارق أكثر من 10 نقاط عمن يليه.
و بذلك يحقق الفريق اجمالي 324 نقطة