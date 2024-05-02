هل حاول شراء نادي تشيلسي؟.. أبو تريكة يرد (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - مازح محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، جماهير تشيلسي خلال رده على أسئلتهم حول انتقاده للنادي اللندني خلال تحليله لمباريات الموسم الحالي.

أبو تريكة يتحدث عن عدائه لـ تشيلسي

تواجد محمد أبو تريكة في استديو “بي إن سبورتس” الرياضية، لتحليل مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب أبو تريكة، في غضب مشجعي تشيلسي بسبب انتقاده لـ “البلوز” خلال الموسم الجاري.

ورد أبو تريكة، على أسئلة مقدم الاستوديو التحليلي، الموجهة من جماهير تشيلسي، قائلًا أنه لا توجد خصومه مع النادي اللندني.

وقال مقدم الاستوديو: “هل حاولت شراء نادي تشيلسي والسعر لم يناسبك”؟"، ليرد أبو تريكة: “لا.. أنا مفلس، ولا توجد مشكلة أو خصومة معه”.

وتابع أبو تريكة ضاحكًا: “لم أكن ضمن محللي هذه المباراة ولكن غيرنا الجدول أكثر من مرة”.