نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إصابته.. برشلونة يتنازل عن السفاح في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات الصفقة التي يخطط لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بسبب إصابته.. برشلونة يتنازل عن السفاح في الصيف

ويضع الفريق الكتالوني العديد من الأسماء المميزة على طاولة تعاقداته من أجل ضمهم إلى الكامب نو خلال الميركاتو المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وبحسب المعلومات الواردة فإن اسم روني باردجي جوهرة نادي كوبنهاغن الدنماركي هو أحد أبرز التي يفكر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في التعاقد معها الفترة المقبلة.

وشددت التقارير الصحفية على أن باردجي تعرض لإصابة خطيرة مع فريقه مما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب فترة طويلة قد تصل إلى عدة أشهر.

وكان صاحب الـ18 عامًا أحد أبرز اللاعبين الذين يخطط برشلونة إلى التعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفي القادم لتعزيز الفريق لكن غيابه عن الملاعب مدة تصل إلى 12 شهر أحد أبرز العوائق في طريقه إليه.

