نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تونسي جديد ويلعب في فرنسا".. الأهلي يحدد بديل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي، إنهاء ملف تجديد بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم بعض المراكز والذي يأتي في مقدمتها مركز الظهير الأيسر.

وتشهد الفترة الأخيرة، مفاوضات نارية بين إدارة الأهلي والتونسي علي معلول، لتجديد عقده داخل القلعة الحمراء.

- مفاجأة عن بديل معلول

وأكد الناقد الرياضي خالد الاتريي في تصريحات مع إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي دائما كان يضع بعض الأسماء المرشحة لخلافة معلول بسبب عروض الاحتراف التي تصل إليه".

وتابع:" العابدي أحد النجوم التي مرشحة لخلافة علي معلول داخل الأهلي، يلعب ظهير أيسر بمنتخب تونس، يلعب داخل الدوري الفرنسي ويبلغ من العمر 30 عاما ولكن لم يحدث حديث من جانب إدارة الأحمر".

وواصل:" إدارة الاسكاوتينج والمدير الفني لا بد أن يكون لديه البدائل المتاحة دائما حال رحيل نجم الفريق، وانتقل يحيى عطية الله إلى الدوري الروسي صعب انتقاله إلى الأهلي".

