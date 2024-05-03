نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحركات جديدة في صفقة انتقال نجم آرسنال إلى الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن تحركات جديدة في صفقة انتقال نجم آرسنال الإنجليزي إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الاتحاد يرغب في ضم توماس بارتي

وأكدت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن نادي الاتحاد السعودي أبدى رغبته في الحصول على خدمات توماس بارتي، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي إيدو جاسبار، المدير الرياضي لنادي آرسنال الإنجليزي، ومساعده، قد تواجد في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وقد التقيا بمسئولي الدوري السعودي.

ويواجه الاتحاد نظيره أبها، في الوقت الحالي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويسيطر التعادل السلبي على اللقاء.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.