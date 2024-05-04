نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخسر أمام أبها بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بفخ الهزيمة أمام نظيره فريق أبها بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد وأبها

وبدأت أحداث مباراة الاتحاد وأبها برتم هادئ نسبيا وأهدر أحمد الغامدي هدف محقق حيث ارتطمت الكرة بالعارضة في الدقيقة 25 وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل مروان الصحفي هدف أول للاتحاد ولكن تم الغاؤه للتسلل في الدقيقة 49 وسدد جريجورز ضربة جزاء ليعلن عن الهدف الأول في الدقيقة 57 وعاد جوتا بالتعادل في الدقيقة 64 بعد أن أهدر ضربة جزاء وعاد حسن العلي بالهدف الثاني في الدقيقة 69 وسجل فابيان الثالث لأبها في الدقيقة 73 وانتهت المباراة 3/1.